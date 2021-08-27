Красноярск, 27 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. По состоянию на 27 августа в Красноярском крае прививку от коронавируса сделали 777 228 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Завершили вакцинацию, получили оба компонента вакцины от COVID-19 уже 658 485 жителей Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 103 320 носителей коронавируса, выздоровели 89 555 человек, скончались 5059 ковид-пациентов.