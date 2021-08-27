Архангельск, 27 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Каргополь и Онега стали победители конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Архангельской области.

Https://vk.com/a.tsybulskiy Проект строительства театра в Каргополе

В Каргополе на средства гранта будет реализован проект строительства театра, а в Онеге воплотят в жизнь проект по благоустройству набережной.

«Оба проекта направлены на сохранение уника льной атмосферы этих старинных городов Русского Севера. Судя по представленным концепциям, нет сомнений в том, что территории преобразятся до неузнаваемости», — написал на своей странице «Вконтакте» губернатор региона Александр Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали 160 проектов со всей России.