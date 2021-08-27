Токио, 27 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Российская пловчиха Дарья Пикалова стала серебряным призёром Параолимпийских игр в Токио. Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

На дистанции 100 метров на спине Пикалова уступила 0,32 секунды победительнице, британке Ханне Расселл, которая показала время 1 минуту 8,44 секунды.

Третьей финишировала бразильская спортсменка Мария Гомес Сантьяго, отставание которого составило 0,74 секунды.

Для Пикаловой эта медаль стала второй на Параолимпиаде в Токио. Ранее она завоевала бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем.