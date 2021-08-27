Таллин, 27 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Американская компания Globalstar готовит к эксплуатации в Пярнуском уезде (западная Эстония) наземную станцию спутниковой связи. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV.

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Для Globalstar это вторая станция на Европейском континенте. Первая была открыта во Франции. Компания также заканчивает строительство третьей станции в одной из европейских стран, но пока не раскрывает ее точное местоположение.

Стоимость эстонской станции составила 3,5 млн евро. Globalstar является собственником земельного участка. На станции использованы антенны диаметром шесть метров. Станция начнет тестовые испытания с сентября нынешнего года. Пока на ней будут работать два специалиста.

«Нам была нужна наземная станция в регионе Балтийского моря, и мы хотели найти место в стране, которая была бы стабильной с политической и экономической точек зрения», — заявила вице-президент Globalstar Барби Пондер.

Созданная в 1991 году компания Globalstar владеет группировкой из нескольких десятков низкоорбитальных спутников, предназначенных для обеспечения работы спутниковых телефонов и низкоскоростной передачи данных, и является одним из крупнейших в мире поставщиков данных услуг.