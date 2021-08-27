Ульяновск, 27 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области ушло в суд уголовное дело по факту строительства непригодного жилья для детей-сирот. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасная зона

Речь идёт о многоквартирном доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, построенном в рабочем посёлке Новая Майна Мелекесского района. Перед судом предстанет директор одного из обществ с ограниченной ответственностью.

По данным правоохранителей, фигурант уголовного дела построил дом, который был «непригоден для проживания из-за многочисленных существенных недостатков». В частности, по данным следствия, выявлено нарушение требований безопасности при возведении фундамента, нарушены требования к вентиляции дома и герметичность полов в комнатах, не было утеплителя под полом и по периметру наружных стен.

«Согласно экспертному заключению, нормальная эксплуатация дома при его текущем техническом состоянии невозможна, стоимость устранения дефектов сравнима со стоимостью нового строительства», — говорится в сообщении.

Ущерб, причинённый министерству строительства Ульяновской области, оценивается в 17 млн рублей.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»). Материалы переданы в суд.

В ведомстве также отмечают, что в настоящее время расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов власти, принявших такой дом на баланс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области дела в отношении сотрудника администрации Карсунского района возбуждено дело по факту мошенничества. Следствие считает, что она вводила в заблуждение многодетных матерей, обещая участие в несуществующей специальной программе поддержки за 5 тыс. рублей взноса.