Киев, , 12:37 — REGNUM На внутреннем расколе, ненависти, лжи и насилии благополучного государства не построишь, а возрастание «субъектности» при таком курсе есть лишь путь к большим несчастьям, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 27 августа, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что считает своим главным достижением на посту президента движение страны к «субъектности» и тот факт, что «за Украину не решают вопросы» другие страны.

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« Рассуждения президента Зеленского о важности «субъектности» государства как таковой показывают поверхностность его исторических знаний и размышлений.

В истории, как известно, существовало немало государств, чья «субъектность» при известных правителях стала горем и позором для их народов и несчастьем для человечества. Наиболее наглядный пример из последних — Германия при нацистском режиме Гитлера. В Германии 1930-х не наблюдалось такого зримого экономического упадка, как на современной Украине, не было такого обнищания населения, число жителей так активно не сокращалось (во всяком случае, до начала Второй мировой войны), страна не находилась под внешним управлением. Но не экономические успехи составляли основу её субъектности. Эта основа была в нацизме. Вот и в сегодняшней Украине именно шовинизм, ненависть и агрессивность питают корни новой «идентичности». С такими «достижениями» Украина, конечно, «далеко пойдёт»!

Кто это «уважает Украину за границей»? Может быть, Германия? Или Франция? Или США, которые манипулируют подвластным им киевским режимом как хотят? Или Эстония, президент которой призвала на днях воздержаться от инвестирования в Украину и оценила её путь к соответствию натовским стандартам в двадцать лет?