Кубинка, Московская область, 27 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Вооружённых силах РФ на сегодняшний день наблюдаются минимальные значения заболеваемости и смертности от COVID-19. Об этом на форуме «Армия-2021» заявил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Солдаты

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«Мы имеем минимальные значения заболеваемости, а также минимальные значения смертности от коронавирусной инфекции в вооруженных силах», — сказал Тришкин.

Он рассказал о круглосуточной работе Центра координации телемедицинских технологий Военно-медицинской академии, который «может консультировать любого пациента в любой воинской части».