Москва, 27 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В России разработан новейший навигационный комплекс со спутниковой системой посадки, заявил генеральный директор Института авиационного приборостроения «Навигатор» Сергей Бабуров.

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«Сейчас нами создано новое поколение всего навигационного комплекса, оно уже называется РСНП — Радиотехническая система навигации», — сказал он.

Бабуров добавил, что в комплексе реализована спутниковая навигация и посадка, а также другие системы, такие как VOR, ILS, DME и TACAN.

«Это уже комплексная система, которую просто ставишь и реализуешь все режимы навигации, посадки, взлета, полета по маршруту», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил переносную систему скрытного противодействия беспилотникам «Защита». Система была впервые показана на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

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