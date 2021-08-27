Москва, 27 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Большинство жителей России (88%) хотят, чтобы их работа приносила пользу обществу. Не испытывают потребности в этом 10%, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Цитата из к/ф «Дылда». реж Кантемир Балагов. 2019. Россия Работа

Убеждены в том, что через 10 лет их работа будет столь же полезной в обществе, как и сейчас, 93% респондентов. Не уверены в этом 13%.

По мнению 71%, главное — быть уверенным самому, что работа приносит пользу, мнение других людей не имеет значения. Не согласны 28%. Рассказать о своей работе с удовольствием готовы 81%, нет желания у 18%.

Опрос проведен 10 июня 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (73%) удовлетворены своим местом работы.

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