Красногорск, 27 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Сын губернатора Московской области Андрея Воробьева 1 сентября пойдет в первый класс. Об этом он лично заявил на форуме «Время образования» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент ИА REGNUM.

Виктория Ивановская ИА REGNUM 1 сентября

Таким образом глава региона решил поддержать родителей других первоклассников, признавшись, что первое посещение ребенком школы является волнительным процессом.

«1 сентября — это приятные хлопоты. Это переосмысление того, с чем ты заходишь в класс для учителя, для семьи — как настроить наших детей, сын в первый класс идет, чего он добьется, чего достигнет в этой жизни?» — сказал Воробьев.