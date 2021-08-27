В Ярославской области отремонтировали дорогу Владимир – Переславль
Переславль-Залесский, Ярославская область, 27 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Ярославской области завершился ремонт дороги Владимир — Переславль-Залесский. Работы выполнялись по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает правительство региона.
Работы шли два года. В прошлом году привели в нормативное состояние участок протяженностью 21 километр, в этом году — еще 7,7 километра до границы Ярославской и Владимирской областей.
Как подчеркнули в правительстве, ремонт дороги завершен на два месяца раньше контрактных сроков. Подрядчиком выступило АО «ГК «ЕКС».
Стоимость работ составила 124,6 млн рублей. На эти средства были выполнены работы по фрезерованию, устройству выравнивающего слоя и укладке верхнего слоя из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Для обеспечения лучшей видимости от кустарника расчищена полоса отвода. Кроме того, укреплены обочины, нанесена горизонтальная разметка термопластиком со светоотражающими элементами, обновлены дорожные знаки, установлены сигнальные столбики.