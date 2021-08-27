Переславль-Залесский, Ярославская область, 27 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Ярославской области завершился ремонт дороги Владимир — Переславль-Залесский. Работы выполнялись по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает правительство региона.

Yarregion.ru Дорога Владимир — Переславль-Залесский

Работы шли два года. В прошлом году привели в нормативное состояние участок протяженностью 21 километр, в этом году — еще 7,7 километра до границы Ярославской и Владимирской областей.

«Теперь жители и гости региона смогут еще более комфортно добираться до любимых мест старинных городов Золотого кольца России», — сказал директор департамента дорожного хозяйства Роман Душко.

Как подчеркнули в правительстве, ремонт дороги завершен на два месяца раньше контрактных сроков. Подрядчиком выступило АО «ГК «ЕКС».

Стоимость работ составила 124,6 млн рублей. На эти средства были выполнены работы по фрезерованию, устройству выравнивающего слоя и укладке верхнего слоя из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Для обеспечения лучшей видимости от кустарника расчищена полоса отвода. Кроме того, укреплены обочины, нанесена горизонтальная разметка термопластиком со светоотражающими элементами, обновлены дорожные знаки, установлены сигнальные столбики.