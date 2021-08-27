Уфа, 27 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Несанкционированные свалки бытового мусора на землях сельскохозяйственного назначения обнаружены в нескольких районах Башкирии. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

Свалка

Сообщается, что общая площадь этих свалок составила свыше 11 тысяч квадратных метров. Несанкционированное складирование отходов было выявлено в Салаватском, Кугарчинском, Краснокамском, Балтачевском, Бураевском, Дюртюлинском, Татышлинском и некоторых других районах Башкирии.

«Так на территории Новотатышлинского сельсовета Татышлинского района площадь незаконной и необорудованной свалки составила 1711 квадратных метров. 2030 квадратных метров занимает участок стихийной свалки на территории Челкаковского сельсовета Бураевского района. А вот на территории Новокаинлыковского сельского совета Краснокамского района площадь захламленной земли составила уже почти 3000 квадратных метров», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что сотрудники надзорного ведомства составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Кроме этого, районным администрациям было выдано предписание об устранении правонарушений.

Раннее ИА REGNUM сообщало о том, в Башкирии загорелся мусорный полигон.