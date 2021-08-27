Пекин, 27 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. По прогнозу LMC Automotive, продажи автомобилей в Китае в 2021 году составят около 22 млн экземпляров. Об этом сообщает «Автостат Инфо» со ссылкой на исследование LMC Automotive.

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Отмечается, что продажи в 2021 году в Китае будут примерно соответствовать 2019 году. Однако ситуация будет отличаться тем, что у китайских компаний восстановление будет проходить по-разному.

По данным LMC Automotive, 15 автокомпаний в Китае выйдут на положительную динамику продаж в текущем году. При этом доля компактных автомобилей в общем объеме продаж в Китае сократиться с 63% до 60%. Это может произойти за счет увеличения продаж субкомпактных машин.

Отмечается, что доля среднеразмерных и полноразмерных автомобилей вырастет до 24% (в 2019 году — 20%). На долю автомобилей премиум класса в текущем году в Китае будет приходится 18% от всех реализованных на китайских авторынке машин.

Напомним, в июле 2021 года экспорт машин из Китая достиг рекордного показателя в 174 тыс. экземпляров.

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