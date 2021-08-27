Ньон, Швейцария, 27 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером Лиги чемпионов сезона 2020/21. Об этом было объявлено во время церемонии жеребьёвки группового этапа турнира.

Sandro Halank Томас Тухель

«Челси» под руководством Тухеля стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

Напомним, немецкий специалист по ходу прошлого сезона возглавил «Челси», сменив на этом посту Фрэнка Лэмпарда. До этого он работал во французском ПСЖ, с которым в 2020 году дошёл до финала Лиги чемпионов, но уступил «Баварии».

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