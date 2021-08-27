Кишинёв, 27 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Кишинёве 27 августа начались торжественные мероприятия в связи с празднованием Дня независимости Молдавии. Трансляцию ведёт телеканал TV8.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Начало торжеств было отложено почти на два часа из-за того, что президенты Румынии и Украины Клаус Йоханнис и Владимир Зеленский не смогли вовремя прилететь в Кишинёв из-за тумана.

Президенты Молдавии и Польши Майя Санду и Анджей Дуда возложили цветы к к памятнику Штефану Великому в центре столицы. После этого Санду выступила с торжественной речью и начался военный парад.

«Мы будем строить страну все вместе. В нашей стране много светлых, трудолюбивых, хороших людей, — и с ними у нас есть будущее» — заявила Санду.

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу ранее заявил в соцсети Facebook по случаю праздника, что в Молдавии было несколько «неудачных попыток» при построении государства.

«На 30 году независимости Молдова только учится быть государством — молодым государством, с хрупкими учреждениями на стадии становления, которые необходимо консолидировать и развивать», — отметил Гросу.