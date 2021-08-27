Иерусалим, 27 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Министерство обороны Израиля разрешило провоз расширенного списка товаров через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом на границе с сектором Газа. Об этом 26 августа сообщило ИА «Красная Весна».

Al Jazeera English Сектор Газа

"После оценки безопасности и одобрения политическим эшелоном было принято решение расширить въезд товаров и оборудования для международных гражданских проектов в секторе Газа через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом», — приводит сообщение Управления координатора правительственной деятельности на территориях (COGAT) газета The Jerusalem Post.

Также уточняется, что в сектор Газа теперь разрешено ввозить новые автомобили и палестинскому анклаву разрешено торговать золотом с Западным берегом реки Иордан.

«Кроме того, квота торговцев из Газы, проходящих через контрольно-пропускной пункт Эрез, будет увеличена еще на 1000 человек», — говорится в сообщении и добавляется, что от пересекающих границу палестинцев будет требоваться сертификат о прививке или ранее перенесенном COID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа стало известно, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Армии обороны Израиля обстрелял неназванные цели на севере сектора Газа.