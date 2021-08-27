Красноярск, 27 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались пять пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 27 августа в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число жертв коронавирусной инфекции в регионе по состоянию на 27 августа составляет 5059 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае выявлено уже 103 320 носителей коронавируса, от COVID-19 излечились 89 555 человек.