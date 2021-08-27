Москва, 27 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. 8 сентября 1941 года началась военная блокада города Ленинграда. Вместе с войсками Третьего рейха кольцо блокады держала финская армия под командованием маршала К. Г. Маннергейма. 7 сентября 2021 года в 12:00 пресс-центр ИА REGNUM проводит презентацию и круглый стол о соучастии Финляндии Маннергейма в гитлеровской блокаде Ленинграда и гитлеровском геноциде нашего народа.

Блокада Ленинграда. Труп на улице. 1941

Крупнейший в России специалист по истории Финляндии и личности К. Г. Маннергейма профессор, д.и.н. Владимир Барышников даёт ответы на острые вопросы, связанные с историей «многоликого» барона-маршала-президента в книге «Маннергейм и Советский Союз». На приход Гитлера к власти Маннергейм отреагировал «со смутным любопытством и в некотором смысле откровенным восхищением». Фюрер подчеркнул особую роль Маннергейма в официальном письме президенту Финляндии 21 июня 1941 г., в котором подтвердил существование между «немецким и финским военным руководством договорённостей». Союз фюрера и финского маршала был такой глубокий и личный, что посреди войны Гитлер приехал к Маннергейму на день рождения 4 июня 1942 года.

Ни одно государство в мире не воевало столько с нашей страной в ХХ веке, как Финляндия при Маннергейме, — трижды. Недавний царский генерал, Маннергейм быстро сменил идентичность с русской «белой» на финскую «бело-голубую», призвал на помощь против России Германию, с которой только что воевал в Первой мировой войне, и развязал в Финляндии террор и чистки, которые шокировали даже Европу. Перелом в войне и поражение финской армии стали для Маннергейма военным и личным крахом, от которого он уже не оправился.

Роль Маннергейма в блокаде Ленинграда и других эпизодах советско-финской истории обсудят:

— автор монографии, заведующий кафедрой истории Нового и новейшего времени исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, профессор, доктор исторических наук Владимир Барышников;

— главный редактор информационного агентства REGNUM, кандидат исторических наук Модест Колеров;

— соиздатель книги, гендиректор Института внешнеполитических исследований и инициатив, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова;

— соиздатель книги, генеральный директор издательства «Кучково поле», заместитель председателя Правления Российского исторического общества, президент фонда «Связь эпох» Георгий Кучков.

— историк, директор научно-просветительского проекта «Цифровая история» Егор Яковлев.

На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

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