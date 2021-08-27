Сыктывкар, 27 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Коми начали сокращать коечный фонд для лечения ковид-пациентов. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Https://pixabay.com Стоп ковид

«Мы начали сокращать койки — это тоже хороший знак. Мы сократили 200 коек, сегодня развернуто 2 721. И по занятым тоже идет снижение. На сегодня занято 1 869, накануне была занята 1 941 койка», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми сняли запрет на работу ночных клубов и дискотек.