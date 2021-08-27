Красноярск, 27 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 443 носителя коронавируса, выздоровели 440 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 августа в краевом оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае подтверждено 103 320 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 89 555 человек.

По данным оперштаба, в регионе за всё время проведено уже 3 476 612 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в крае проведено 8528 тестов на коронавирус.