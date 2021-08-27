Подгорица, 27 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. С начала реализации закона о фискализации в Черногории были переведены на цифровую форму учета более 23 тысяч налогоплательщиков, что значительно больше, чем было на 1 июня 2021 года, когда был последний день перехода на новую систему учета оборота, сообщила Милица Вулетич из Управления налогов и таможни.

Chris Potter Налоги

По ее словам, с начала года в системе зарегистрировано более 86 миллионов фискальных счетов. Все это, поясняет она, отражается на сборе налоговых поступлений, хотя фискализация влияет не на процесс сбора, а на отчетность по налоговым обязательствам.«С 1 июня по сегодняшний день мы собрали налог на добавленную стоимость в размере более 64 миллионов евро, что почти на 12 миллионов больше, чем за тот же период прошлого года», — отметила Вулетич.