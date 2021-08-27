Пермь, 27 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Перми 25-летний молодой человек, задержанный по делу о резонансном убийстве 21-летней девушки, сменил статус подозреваемого на обвиняемого. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

Нож в крови

По данным следствия, утром 22 августа пьяный молодой человек в своей квартире задушил девушку. Ее тело было обнаружено полицейскими в доме по ул. Автозаводская.

Пермяка обвиняют в убийстве. Свою вину он признал полностью.

«Сотрудниками регионального СК продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий по установлению обстоятельств совершённого подростком преступления. С учётом характера совершённого преступления в ходе расследования в отношении обвиняемого назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза», — отметили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали о том, что девушку искали с 22 августа. Ее убийство вызвало большой резонанс. Злоумышленник расчленил тело и хранил фрагменты в холодильнике.