Йошкар-Ола, 27 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 475 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 августа в регионе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 61 новом положительном исследовании на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 17 732 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1330 человек.

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