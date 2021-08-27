Москва, 27 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. С января по июль 2021 года автозапчасти в России выросли в стоимости на 10−20%. Об этом сообщается на сайте «Дром».

Michael Gil Автомобили

К таким выводам журналисты издания пришли изучив более одного миллиона сделок по покупке автозапчастей за отчетный период.

За первые семь месяцев нынешнего года запросы на автозапчасти в стране выросли на 10% по сравнению с прошлым годом. Самые популярные запросы касались капотов, бамперов, дверей, подвески и электрических деталей.

«В этом году внезапно возник высокий спрос на детали экстерьера: различные молдинги, накладки, ветровики и прочие элементы», — сообщил эксперт портала Александр Скороходов.

Он подчеркнул, что особенно спрос на эти детали вырос в Москве и в Центральной России. В Сибири и на Дальнем Востоке другая картина. Там такого спроса на обвес нет.

Напомним, по итогам первого полугодия нынешнего года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составляла 1 886 000 рублей, что на 12,5% больше, чем год назад.

Читайте также: Стоимость автомобилей 16 марок изменилась в России