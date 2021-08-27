Стокгольм, 27 августа, 2021, 12:28 — ИА Регнум. После кровавых событий вечера и ночи 26−27 августа у министерства иностранных дел Швеции появилась информация о том, что в районе международного аэропорта в Кабуле снова готовятся террористические акции. Об этом 27 августа написала на странице в соцсети Twitter министр иностранных дел страны Анн Линде.

Стокгольм, Швеция

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

«У нас есть обновленная информация о наличии высокой угрозы террористического акта возле района аэропорта в Кабуле. В этой связи мы призываем шведов НЕ приближаться к аэропорту в Кабуле, а все, кто уже находится там, должны покинуть это место», — написала Линде.

«В 12 часов дня (13:00 27 августа по Москве — прим. ИА REGNUM) я намерена обнародовать решение, касающееся плана Швеции по эвакуации в Кабуле», — говорится в другом твите министра.