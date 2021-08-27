Йошкар-Ола, 27 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 27 августа выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 61 новом положительном исследовании на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 17 732 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 15 927 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 52 человека. 475 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки от COVD-19 скончались пять человек в республике, накануне было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1330 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 511 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 890 человек, из них у 875 — пневмония, 40 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки был выписаны 92 пациента, при этом госпитализированы 62 жителя Марий Эл.