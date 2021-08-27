Стокгольм, 27 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Несмотря на череду терактов 26 августа, власти Швеции продолжают эвакуацию людей из «шведского списка» с территории международного аэропорта в Кабуле. Об этом 27 августа в эфире Sveriges Radio заявила пресс-секретарь министерства обороны страны Тереза Фагерстедт.

Pixabay.com Флаг Швеции

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«У нас есть несколько запланированных рейсов для эвакуации в течение этого дня, но ситуация в области безопасности является экстремальной, а это означает, что мы должны проявлять гибкость в принятии быстрых решений», — заявила Фагерстедт.

Официальные представители Швеции, работавшие в аэропорту, остались даже после вчерашних террористических актов. В то же время Фагерстедт подчеркнула, что события 26 августа ставят под сомнение возможность продолжать работать в таких условиях.

«Сложно сказать, как долго мы продержимся, но мы стремимся вывезти как можно больше людей», — заявила представитель минобороны Швеции.