Таллин, , 12:18 — REGNUM Министерство внутренних дел Эстонии рекомендовало жителям страны перед муниципальными выборами проверить в Регистре народонаселения свои данные местожительства и адрес электронной почты. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Голосование Theresa Thompson

Избиратели внесены в списки избирателей, и для них будут назначаться избирательные округа на основании данных Регистра народонаселения по состоянию на 17 сентября нынешнего года. Если местожительство изменилось, то в госрегистр можно представить свой новый адрес.

Правильные данные в Регистре народонаселения Эстонии важны для того, чтобы избиратели могли получить информационные бюллетени о выборах, которые будут рассылаться в начале октября. В бюллетене указываются места нахождения избирательных участков в том или ином избирательном округе.

Местные выборы пройдут в Эстонии в период с 23 по 30 октября нынешнего года.