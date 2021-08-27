Пхеньян, , 12:18 — REGNUM Глава МИД КНДР Ли Сон Гвон направил 26 августа поздравительную телеграмму министру иностранных дел Венесуэлы Феликсу Пласенсия, назначенного на данную должность президентом Венесуэлы Николасом Мадуро 19 августа. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в телеграмме представитель Северной Кореи выразил уверенность в укреплении и развитии дружбы, сотрудничества и взаимной поддержке на международной арене, а также пожелал своему коллеге успехов в работе.

Напомним, что 17 августа Ли Сон Гвон направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел Индонезии Ретно Рестари Приансари Марсуди, в которой выразил надежду на развитие двустороннего сотрудничества.

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