Пхеньян, 27 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Глава МИД КНДР Ли Сон Гвон направил 26 августа поздравительную телеграмму министру иностранных дел Венесуэлы Феликсу Пласенсия, назначенного на данную должность президентом Венесуэлы Николасом Мадуро 19 августа. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Согласно опубликованным данным, в телеграмме представитель Северной Кореи выразил уверенность в укреплении и развитии дружбы, сотрудничества и взаимной поддержке на международной арене, а также пожелал своему коллеге успехов в работе.

Напомним, что 17 августа Ли Сон Гвон направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел Индонезии Ретно Рестари Приансари Марсуди, в которой выразил надежду на развитие двустороннего сотрудничества.

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