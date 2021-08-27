Киев, 27 августа 2021, 12:18 — REGNUM Ситуация вдоль линии соприкосновения в Донбассе остается стабильной, но тревожной. Об этом 27 августа заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен.
Он добавил, что из-за пандемии с марта 2020 года не проводилось очных встреч Трехсторонней контактной группы.
Как передавало ИА REGNUM, 21 августа представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщило, что в поселке шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка вследствие обстрела со стороны украинских войск получили повреждения два жилых дома.
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