Киев, 27 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Ситуация вдоль линии соприкосновения в Донбассе остается стабильной, но тревожной. Об этом 27 августа заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен.

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«Сегодняшнее обсуждение в рабочей группе по безопасности касалось способов уменьшения напряженности, однако работа над этим важным вопросом требует продолжения», — цитирует его «Интерфакс — Украина».

Он добавил, что из-за пандемии с марта 2020 года не проводилось очных встреч Трехсторонней контактной группы.

«Похоже, существует консенсус в отношении необходимости вернуться к заседаниям в очной форме, однако необходимо в дальнейшем рассмотреть возможные места их проведения», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщило, что в поселке шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка вследствие обстрела со стороны украинских войск получили повреждения два жилых дома.

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