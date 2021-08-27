Казань, , 12:24 — REGNUM В Татарию 27 августа с рабочей поездкой прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Как сообщает пресс-служба федерального ведомства, министр посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова и Казанский вертолетный завод, где проверил ход выполнения государственного оборонного заказа.

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Кроме этого, Сергей Шойгу вместе с главой Татарии Рустамом Миннихановым принял участие в закладке камная нового военного госпиталя на 150 мест, в котором первым начнет работу инфекционное отделение.

ИА REGNUM напоминает, в Казани 21 августа открыли выставку работ президента Русского географического общества Сергея Шойгу под названием «Творчество ради жизни». Экспозиция будет представлена до 12 сентября.

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