Псков, 27 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Псковским областным судом юридически установлен факт геноцида со стороны нацистских оккупантов и их пособников в отношении мирного населения Псковской и бывшей Великолукской областей, а также оказавшихся на Псковщине пленных бойцов Красной армии с июля 1941 по август 1944 года. Жертвами нацистских преступлений стали более 452 тыс. человек, еще около двухсот тысяч человек были угнаны в рабство, большинство из них также погибли.

Илья Савченко ИА Красная Весна Псковский кремль

Геноцидом признано преднамеренное уничтожение более 75 000 мирных советских граждан, из которых 1400 — дети, и более 377 000 военнопленных. Более 192 000 граждан СССР с территории региона были насильственно угнаны на принудительные работы в Германию и страны Прибалтики — это также квалифицировано как геноцид.

Эти злодеяния нацистских оккупационных властей и их пособников решением суда признаны военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, а также частью плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии избавиться от всего населения Советского Союза путем изгнания и истребления его в целях колонизации освободившейся территории немцами.

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Как сообщила 27 августа Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области, решение принято в соответствии со статьями 195−198, 263, 268 Гражданского процессуального кодекса РФ в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц — родственников (потомков) мирных жителей и военнопленных, погибших на территории Псковской области от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников.

«Решение может быть обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрисдикции в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме», — добавили в пресс-службе.