Куала-Лумпур, 27 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб объявил состав нового правительства, сообщает CNN Indonesia.

Indra Gunawan Куала-Лумпур, Малайзия

Состав нового кабинета мало чем отличается от кабинета его предшественника Мухиддина Ясина.

По словам премьер-министра, все министерства должны показать результаты в первые 100 дней.

Бывший заместитель премьер-министра Малайзии Исмаил Сабри Яакоб также подчеркнул, что новое правительство должны усердно работать, чтобы победить COVID-19. В настоящее время Малайзия является страной с самым высоким уровнем передачи инфекции на душу населения в Юго-Восточной Азии.

Для решения ситуации с COVID-19 назначен Хайри Джамалуддин, который ранее занимал пост министра науки.

Как сообщало ИА REGNUM, новый премьер-министр Малайзиипредставил королю предполагаемый состав нового правительства.