Минск, 27 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Белорусский госмонополист по «Беларуськалий» вводит в промышленную эксплуатацию Петриковский горно-обогатительный комбинат. В итоге выпуск калийных удобрений будет увеличен на 1,5 млн т в год. На церемонию запуска ГОК в Петриков из Минска прибыл Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Тем временем бизнесмен Михаил Гуцериев готовится к запуску своего предприятия «Славкалий»: Нежинский ГОК сможет производить ежегодно 2 млн т хлоркалия. Строительство ведётся на китайские кредиты под гарантии белорусского правительства и ориентировано на экспорт. Сбытом продукции «Славкалия», по неофициальной информации, будет заниматься «Белорусская калийная компания» — спецэкспортёр продукции «Беларуськалия».

Лукашенко и Гуцериев находятся под персональными санкциями Запада, отказавшегося признавать белорусскую президентскую кампанию 2020 года и порицавшего государственный терроризм при подавлении протестных выступлений в Белоруссии. США и Евросоюз периодически расширяют свои санкции, под которыми находится и «Беларуськалий».

Литва запретила провоз продукции «Беларуськалия» через свою территорию. Белорусские инвестиции в Клайпедский порт и другие прибалтийские проекты не дали ожидаемого эффекта. Экспорт белорусских удобрений планируется наладить через порты Ленинградской области.

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