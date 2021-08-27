Чебоксары, 27 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Чувашии погода пошла на «понижение», прогнозируются заморозки. Но затем тепло ненадолго вернётся. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Поле

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По его словам, в последние летние выходные, 28 — 29 августа, будет стоять сухая малооблачная погода. Днём ожидается +17…+22 градуса тепла, а по ночам похолодает до +4. В ночь с 28 на 29 августа вероятны слабые заморозки на почве и туманы. Ещё холоднее станет 31 августа, когда заморозки будут возможны не только на почве, но и в воздухе.

Предстоящее похолодание сменится летней погодой благодаря атлантическому циклону. В начале сентября воздух прогреется до +21…+26 градусов.

По предварительным прогнозам, в конце следующей недели в Чувашии снова станет прохладнее, температура составит +14…+19 градусов тепла. Ожидаются дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 — 29 августа местами по Чувашии ожидаются заморозки на почве, температура составит 0… — 1 градус. Объявлен «жёлтый» уровень опасности.