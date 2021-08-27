Архангельск, 27 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Врачи перинатального центра Архангельской области выходили девочку, которая появилась на свет на 24 неделе беременности в результате преждевременных родов. В первый день жизни вес ребенка составлял 480 граммов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Алтайский перинатальный центр «ДАР» Недоношенный ребёнок

Сразу после рождения малышка оказалась в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где она находилась на протяжении двух месяцев под чутким наблюдением врачей. К середине июля вес девочки уже превысил 1 800 граммов, и она была переведена в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.

«Когда малышка поступила к нам в отделение, у нее еще сохранялась выраженная кислородная зависимость, — рассказывает лечащий врач неонатолог Мария Маракушина. — Но сейчас мы учимся обходиться без кислорода, дышать атмосферным воздухом и кушать из соски. И это у малышки хорошо получается».

Сейчас девочка весит более 3-х килограммов. Когда она научится дышать и кушать полностью самостоятельно, ее вместе с мамой выпишут домой.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году младенческая смертность в Архангельской области сократилась почти в три раза.