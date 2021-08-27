Саранск, 27 августа, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Максим Мишин. mos.ru Больничная палата с аппаратами ИВЛ

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 473 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 августа в регионе выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 71 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 25 759 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2919 человек.

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