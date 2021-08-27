Изобильный, Ставропольский край, 27 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Ставропольском крае произошла автоавария, в результате которой три человека погибли, получил травмы водитель одной из машин. ДТП случилось утром 27 августа в Изобильненском районе, в настоящее время на месте аварии работают специалисты экстренных служб и следователи, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

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«Около 07:50 на восьмом километре автодороги Изобильный — Рыздвяный произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого три человека погибли и один получил травмы», — говорится в сообщении. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля «Хендай» на большой скорости, выехал на встречку и столкнулся с «Ладой Ларгус». При ударе водитель иномарки скончался. Два пассажира отечественного автомобиля доставлены в больницу, где также скончались. Госпитализирован с тяжелыми травмами водитель этой автомашины.