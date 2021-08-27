Москва, 27 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Девять российских авиакомпаний смогут регулярно отправлять свои самолёты на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада, при этом существующие рейсы будут выполняться чаще. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Uralairlines.ru «Уральские авиалинии»

«Авиакомпаниям будет предоставлено право осуществлять один рейс в неделю на каждом маршруте в Хургаду и Шарм-эш-Шейх [из 49 регионов]. Также на маршрутах Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх увеличивается количество рейсов, с 5 до 15 рейсов в неделю», — отметили в Росавиации.

«Аэрофлот» будет летать по семь раз в неделю из Москвы в Хургаду и Шарм-шэ-Шейх, а S7 — совершать один и два рейса в неделю соответственно. Для «России» число рейсов вырастет с пяти до семи и до шести соответственно.

«Уральские авиалинии» будут из Жуковского и Санкт-Петербурга летать в Хургаду, а Azur Air — из Жуковского в Шарм-эш-Шейх.

Из регионов России на египетские курорты отправятся самолёты авиакомпании «Северный ветер», ей выдали 40 разрешений. Пассажиров будут забирать из Архангельска, Астрахани, Владикавказа, Грозного, Иркутска, Калуги, Саратова, Красноярска, Кемерово, Орска и других городов.

Azur Air будет совершать полёты из Владивостока, Петропавловска-Камчасткого, Махачкалы, Астрахани, Барнаула и Томска, «Икар» — из Хабаровска, «Россия» — из Воронежа, Краснодара, Минеральных вод, Ростова, Челябинска, Тюмени, Перми и Новосибирска, S7 — из Казани, Уфы, Самары и Екатеринбурга, «Ямал» — из Белгорода и Волгограда, а Red Wings — из Саратова.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на полёты к египетским курортам для российских авиакомпаний ранее отменил президент Владимир Путин. Его указ был опубликован 8 июля.

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