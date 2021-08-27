Калуга, 27 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 112 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 27 августа. Днём ранее, 26 августа, в регионе было зарегистрировано 119 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 44 тыс. 535 человек, 40 тыс. 883 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончалось 574 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.