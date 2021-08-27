Москва, , 12:12 — REGNUM За 30 лет независимости Украина предпринимала целый ряд грандиозных проектов — от анекдотических до самых серьезных. Киев планировал достичь фантастических результатов по целому ряду направлений — от политики до технологических достижений. Но некоторые из них полностью провалились, пишет в своей статье, опубликованной на сайте газеты «Взгляд», Николай Стороженко.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«30 лет — это немалый срок. Достаточный, чтобы если не подводить итоги, то фиксировать результаты. Причем уже без всяких скидок и отговорок на обстоятельства.

Но тот же Китай, который еще лет 10 назад стал второй экономикой мира, пример такого фиксирования результатов. Пример того, чего можно добиться за 30 лет, если долбить в одну точку.

Ментальность, груз советского наследия или стечение обстоятельств, но условный китайский путь (начинаем с полотенец и зажигалок, спустя 40 лет запускаем свою космическую станцию) Украину за все эти годы никогда не привлекал. В итоге Украина оказалась кладбищем проектов разной степени грандиозности.

За 30 лет независимости Украине нечем похвастаться. Украина потеряла территорию и население, отказалась от рынков и промышленности в обмен на призрачные перспективы и обещания.

Большая часть перечисленных тут суперпроектов обернулась пшиком, пожрав время и ресурсы. В каком-то смысле Украина до сих пор находится в 1991 году — но с обветшавшей инфраструктурой, обнуленным потенциалом и окончательно разуверившимся населением, голосующим за все новое и против всего старого», — пишет Николай Стороженко.

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