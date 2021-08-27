Саранск, 27 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 27 августа выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 71 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 25 759 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписан 51 человек, всего с начала пандемии выздоровели 22 367 жителей Мордовии. 473 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались двое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2919 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 26 августа в инфекционных стационарах республики лечение получали 1234 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1905 человек.