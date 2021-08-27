Красногорск, 27 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Цветы к 1 сентября в Подмосковье можно купить в более чем полутора тысячах торговых точек. Об этом 27 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

1 сентября в Воронеже

«На территории Московской области работает не менее 1,5 тыс. отдельно расположенных торговых точек с цветочной продукцией. Из них 337 нестационарных торговых объектов со специализацией «Цветы», что на 20 объектов больше, чем в прошлом году», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, в Подмосковье также работает свыше 1,1 тыс. стационарных цветочных магазинов и салонов, в любом из которых можно приобрести букет цветов к началу учебного года понравившиеся букеты цветов.