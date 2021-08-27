Кострома, 27 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Костромской области подвели итоги купального сезона 2021 года. Об этом сообщает управление МЧС по региону. В период с 1 июня по 25 августа на воде погиб 21 человек, в том числе 2 ребёнка. Четверо тонущих были спасены.

Андрей Репин ИА REGNUM Купание

«Основными причинами гибели стало купание в необорудованных местах в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение правил безопасного поведения на водоеме, в том числе при рыбалке, детская гибель по недосмотру взрослых», — говорится в сообщении.

Одним из погибших был известный учёный, российский генетик Олег Балановский. Мужчина отдыхал в Макарьевском районе вместе с детьми 5 июля 2021 года. В какой-то момент его сыновья начали тонуть в реке Нее. Отец успел спасти детей, но потерял слишком много сил и не смог выбраться из воды. Балановскому было 44 года.

В аналогичный период 2020 года на необорудованных пляжах погибли 19 костромичей, выжить в чрезвычайной ситуации удалось 6 купавшимся.