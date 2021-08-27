27 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Балканы в целом и Западные Балканы в частности в результате распада бицентричной системы мира сместились в сторону цивилизационного проекта Запада и ушли в сферу его влияния. Продолжительность этого периода спрогнозировать невозможно.

Александр Халдей, , 13:45 — REGNUM В целом карта конфликта на Западных Балканах такова. Участники конфликта: жертва конфликта — православные славяне (сербы) против коалиции мусульман (албанцы и босняки) и католических славян (хорваты). Сербы пассивные, албанцы, боснийцы и хорваты активные. Предмет конфликта — территория, цивилизационный проект, денежные потоки. Конфликт этнический, в основе религиозная идентификация.

НАТО в Сербии Иван Шилов © ИА REGNUM

Заказчики конфликта: транснациональные финансово-промышленные группы (Рокфеллеры, Ротшильды, Оппенгеймеры и проч.), стремящиеся закрепить итоги победы в холодной войне и не допустить реванша России и усиления Китая, семьи европейских монархий (Виндзоры, Габсбурги), Ватикан.

Союзники: у сербов — Россия и отчасти Китай, у албанцев, боснийцев и хорватов — ЗЕС, Британия, США, Турция.

Сочувствующие: у сербов — греки, православные македонцы, у албанцев, босняков и хорватов — страны Ближнего Востока, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Польша.

Наблюдатели: Иран, Ирак, Сирия, Индия, государства Африки, Афганистан при талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Пакистан, страны Средней Азии, страны Закавказья (Азербайджан, Грузия, Армения), Белоруссия, Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния.

НАТО бомбит Белград. 1999

Балканы в целом и Западные Балканы в частности в результате распада бицентричной системы мира сместились в сторону цивилизационного проекта Запада и ушли в сферу его влияния. Продолжительность этого периода спрогнозировать невозможно.

Балканы остаются зоной геополитического вакуума силы и всасывания силы (Бжезинский), где сверхдержавы испытывают соблазн для вмешательства в дела, стремясь ослабить доминирование конкурента. При этом ресурсы для наращивания силового плеча сторон противостояния растут, а конечного результата не достигается. Государства ЗБ бедны и малы, они используют геополитический шантаж сверхдержав: не возьмёте нас — уйдём к вашим конкурентам.

По линии НАТО главная проблема — сотрудничество Северной Македонии и Боснии и Герцеговины с Сербией. Интеграция в НАТО Боснии и Герцеговины затруднена угрозой сербского сепаратизма. НАТО на ЗБ использует адресный подход: кто-то хочет в НАТО (БиГ), кто-то стремится к партнёрству (Сербия). СМ находится в процессе присоединения и ждёт окончательного протокола.

Коррупция — угроза утечки информации о НАТО. Степень коррумпированности в оборонной сфере ЗБ изучается НАТО. Цель — оценка надёжности потенциальных союзников при проведении военных и замаскированных под них (миротворческих, спасательных и других гуманитарных) операций. Ширма — укрепление этических основ. Оцениваются Босния и Сербия. Используются данные анкет самооценки и оценки «представителей других государств» НАТО.

Совместные учения армий США и Сербии (сс) U.S. Army

В БиГ военное образование взято под контроль НАТО с 2011 года. Личный состав учит английский язык. По просьбе Белграда с 2013 года в Сербии реализуется военно-образовательная программа НАТО. Ее важными элементами являются подготовка специалистов по кибербезопасности и борьбе с гибридными угрозами.

По проблеме киберугроз натовские специалисты работают с Оборонным институтом в Белграде, программа построена в соответствии с Болонским процессом. Сербия привлекается НАТО к развитию военных учебных программ в Армении. То есть объективно Сербия, являясь союзником России, участвует в усилении курса Армении в НАТО, что равносильно участию России в военном обучении косовских албанцев.

Сербия участвует в подготовке медицинских специалистов для сил безопасности Ирака. Процесс планирования и оценки сил (ПАРП), образовательных проектов и программы укрепления этических основ для Сербии выражается в реформировании сухопутных войск по стандартам НАТО.

При этом Сербия многовекторна, как Белоруссия, проводя учения с Россией «Славянское братство». Очевидно, что эти учения не имеют реальной политической направленности на военную интеграцию двух стран и служат для России обеспечением возможности проведения военно-разведывательных операций.

Северная Македония стала площадкой по проведению киберопераций в интересах НАТО, накопив собственный опыт.

Влияние США на ЕС даёт сбои: когда Греция сняла возражения против вступления Северной Македонии в НАТО из-за названия государства, протест против вступления в ЕС Албании и СМ выдвинула Франция. Она потребовала изменения процедуры приёма новых членов и после этого переговоров с новыми кандидатами. В начале года эти требования были выполнены, что задержит приём в ЕС некоторых кандидатов.

В проблеме поглощения ЕС ЗБ возник китайский фактор. Это меняет расклад сил для всех участников традиционной борьбы на Балканах. У России возникает двойственная мотивация: ей выгодно руками Китая поддержать Сербию и ослабить ЕС и при этом важно не быть вытесненной Китаем.

Александр Вучич и Си Цзиньпин Predsednik.rs

В распоряжении России по сохранению влияния на Западных Балканах находятся слабые рычаги: экономика, идентичность и безопасность. По всем этим направлениям ЕС способен перекрыть влияние России и ограничить активность России угрозой ухудшения отношений. Экономика (то есть энергетика) пока главный ресурс влияния России на Сербию, но по мере его сворачивания по требованию ЕС важнейшим остаётся гуманитарное направление. Прозападные настроения молодых сербов будут корректироваться по мере разочарования в результатах евроинтеграции.

Вучич способен упрочить свои позиции на Западе за счёт скандалов с Россией, но он контролирует эти скандалы и не допускает реального ущерба России. Пример — шпионский скандал в Сербии с обвинением якобы офицера ГРУ в передаче денег сербскому сотруднику. Скандал возник во время переговоров о покупке Сербией российских систем ПВО С-400.

Это было ширмой для развития сотрудничества с НАТО — сербы помнят бомбёжки, и репутации Вучича это бы повредило. Но скандал показал, что Вучич свой для Запада: он мог бы пресечь кампанию в СМИ, но он её комментировал. При этом никто не был арестован: российский сотрудник покинул Сербию задолго до скандала, а лицо его сербского контакта было затушёвано. Такова реальная позиция Сербии в отношении ЕС и России.