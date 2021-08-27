Сараево, 27 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. По данным центрального банка Боснии и Герцеговины, приток прямых иностранных инвестиций в страну в 2020 году составил 678,2 миллиона конвертируемых марок (346,7 миллиона евро).

Иван Шилов ИА REGNUM Босния и Герцеговина

Большинство инвестиций, как сообщает портал Klix. ba, в прошлом году поступило из Хорватии — 149,4 миллиона KM (примерно 76,4 миллиона евро) и из Сербии — 135,3 миллиона KM (примерно 69,2 миллиона евро).

Большая часть инвестиций была вложена в сферу финансовых услуг на сумму 157 млн. КМ (80,3 млн. евро), затем в сферу оптовой торговли 93,9 млн. КМ (47,4 млн. евро) и в сферу производимой электроэнергии 88,6 млн. KM (0,45,3 млн. евро).