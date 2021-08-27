Нур-Султан, , 12:02 — REGNUM Первый президент Казахстана, председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родственникам погибших при взрывах на военном складе в Жамбылской области. Об этом сообщает 27 августа пресс-служба политика.

Нурсултан Назарбаев Kremlin.ru

«Первый президент Казахстана выразил соболезнования родным и близким погибших в результате этого инцидента и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отметили в пресс-службе.

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев проинформировал Назарбаева о мерах, принятых после ЧП. В разговоре с руководителем администрации Жамбылской области Бердибеком Сапарбаевым первый президент отметил важность помощи всем пострадавшим и ликвидации последствий происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрывов, которые произошли на юге Казахстана 26 августа, погибли пять человек и пострадали по меньшей мере 90. Причины ЧП устанавливаются.

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