Чебоксары, 27 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Чувашии повторно рассмотрят уголовное дело о ДТП, в котором пешеход получил тяжкие травмы и скончался через несколько дней. Ранее дело было прекращено из-за примирения сторон, с чем не согласились в прокуратуре республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Павел Латышов ИА Красная Весна По трассе

Авария произошла 6 октября 2020 года. По данным следствия, обвиняемый на грузовой машине MAN сбил возле Цивильска 53-летнего мужчину, который шёл на зелёный свет. Он получил тяжкие телесные повреждения и умер через несколько дней в больнице.

Правоохранители установили, что фигурант уголовного дела ехал со скоростью не менее 63 км/ч, что не обеспечивало ему возможность постоянного контроля за движением транспорта и при приближении к «зебре» не убедился в отсутствии пешехода.

Перед судом предстал житель Казани. Дело в отношении него расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дородного движения, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

«Постановлением Цивильского районного суда за примирением с представителем потерпевшего прекращено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Это решение обжаловала прокуратура Цивильского района, ссылаясь, в том числена тяжкие последствия происшествия. Верховный суд Чувашии отменил решение суда первой инстанции о прекращении уголовного дела, направив материалы на новое судебное рассмотрение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупное ДТП произошло в Чувашии вечером 22 августа 2021 года на дороге А-151 в Цивильском районе. В результате столкновения четырёх транспортных средств ранения получили пять человек, в том числе в больницу госпитализирован предполагаемый виновник аварии и его 43-летняя пассажирка.

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